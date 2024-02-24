Генри Сехудо заявил, что не собирается завершать карьеру

Бывший двукратный чемпион UFC Генри Сехудо сделал заявление касательно своего будущего в профессиональном спорте.

«Если бы я мог всё изменить, я бы, наверное, никогда не возвращался, но теперь, когда я вернулся, мне пришлось делать это. По этой причине я не могу уйти просто так, на серии поражений. Итак, я здесь сегодня, дамы и господа, беру своё слово мужчины и говорю вам, ребята, вам, людям, вам, моим фанатам, вам, моей семье, вам, моим друзьям, вам, ненавистникам, что я просто не могу выйти на улицу вот так. Ребята, мягко говоря, с «Тройным Чемпионом» ещё далеко не всё.

Было ли выступление с Мерабом для меня концом? Да, и я имел в виду именно это – или это было действительно на самом деле? Неужели я действительно был лицемером по отношению к самому себе? В последний раз я проиграл два раза подряд — Деметриусу Джонсону и Джозефу Бенавидесу. Я упал и устроил одно из самых больших шоу в истории UFC. Отомстив за поражение Деметриусу Джонсону и победив Ти Джея Диллашоу. Уничтожая претендента №1 Марлона Мораеса и выбивая зубы Доминику Крузу.

То, чего я достиг в единоборствах, действительно может считаться выдающимся результатом. Ребята, я вам, возможно, не нравлюсь. Вам может не нравиться этот трюк, вам может не нравиться моя личность, но вы скажете одно: «Генри Сехудо сделал недостижимое и прожил, наверное, около трёх жизней в своей настоящей жизни».

«Тройной Чемпион» будет следить за дивизионом и другими потенциальными вариантами за пределами легчайшего веса, но его главная цель на данный момент — вернуться на серию побед в следующем бою», — цитирует Сехудо портал MMAJunkie.