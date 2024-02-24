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Яир Родригес назвал ошибку, приведшую к поражению от Волкановски

Яир Родригес назвал ошибку, приведшую к поражению от Волкановски
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Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) мексиканец Яир Родригес назвал ошибку, которая, по его мнению, привела к поражению от австралийца Алекса Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 290 в июле и завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мне нужно больше слушать свой угол. Я не слушал его. Перед боем я сделал всё. В бою же я вносил коррективы и плавно набирал обороты. Думаю, что неплохо справлялся до того, как пропустил сильный удар. Кажется, он ударил меня по голове в третьем раунде, и я не стал брать передышку. Мой угол сказал, чтобы я взял паузу, а я не послушал. Я вернулся в бой, после чего пропустил удар справа и едва не отключился», — сказал Родригес в подкасте The MMA Hour.

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