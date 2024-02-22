Яир Родригес: я бы с удовольствием надрал Топурии задницу

Бывший временный чемпион UFC в полулёгком весе Яир Родригес в жесткой манере высказался в адрес нового чемпиона UFC испано-грузинского бойца Илии Топурии.

«Я бы с удовольствием надрал Топурии задницу. Я не хочу с ним драться, я хочу его убить. В этом есть чертовски большая разница. И где бы я его не увидел, я уничтожу его. К черту его, он мне не нравится», — цитирует Родригеса спортивный портал mma junkie.

Илия Топурия стал новым чемпионом UFC в полулегком весе 18 февраля 2024 года, одержав победу над Александром Волкановски. В его активе 15 побед и ни одного поражения.

25 февраля Яир Родригес проведёт матч-реванш с Брайаном Ортегой. Они уже встречались в 2022 году на турнире UFC on ABC 2. Тогда победу одержал Яир техническим нокаутом в результате того, что Ортега получил травму плеча.