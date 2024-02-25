Феррейра на 20-й секунде нокаутировал Бейдера в главном бою турнира «PFL против Bellator»

В ночь на 24 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator». В главном событии вечера американец Райан Бейдер встретился с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой.

Бой продлился один раунд и завершился победой бразильца нокаутом на 20-й секунде. Феррейра одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. Победная серия бразильца составляет четыре боя.

Отметим, в рамках турнира известный российский боец Вадим Немков встретился с бразильце Бруно Каппелоццой. Поединок завершился победой российского бойца во втором раунде, который применил удушающий приём. В общей сложности Вадим одержал в смешанных единоборствах 17 побед и потерпел два поражения.