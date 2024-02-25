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Наимов в первом раунде нокаутировал Сильву на турнире UFC

Наимов в первом раунде нокаутировал Сильву на турнире UFC
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В ночь на 25 февраля в Мехико проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов победил венесуэльца Эрика Сильву.

UFC 2024. UFC Fight Night 237, Мехико, Мексика
Эрик Сильва - Мухаммаджон Наимов (W)
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Мухаммаджон Наимов
Окончено
TKO
Эрик Сильва

Бой завершился победой Наимова в первом раунде техничским нокаутом. Таким образом, Наимов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счеу два поражения.

в главном событии турнира экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено встретится с американцем Брэндоном Ройвалом.

Основной карт турнира UFC Fight Night 237:

Эрик Силва – Мухаммад Наимов;
Виктор Альтамирано – Фелипе Дос Сантос;
Роналдо Родригез – Денис Бондарь;
Клаудио Пуэльес – Фарес Зиам;
Эдгар Чайрес – Даниэл да Силва Ласердо;
Хесус Агилар – Матеус Мендонка;
Кристиан Киньонес – Раони Барселос;
Мануэль Торрес – Крис Данкан;

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