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Наимов в первом раунде нокаутировал Сильву на турнире UFC

В ночь на 25 февраля в Мехико проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов победил венесуэльца Эрика Сильву.

Бой завершился победой Наимова в первом раунде техничским нокаутом. Таким образом, Наимов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счеу два поражения.

в главном событии турнира экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено встретится с американцем Брэндоном Ройвалом.

Основной карт турнира UFC Fight Night 237:

Эрик Силва – Мухаммад Наимов;

Виктор Альтамирано – Фелипе Дос Сантос;

Роналдо Родригез – Денис Бондарь;

Клаудио Пуэльес – Фарес Зиам;

Эдгар Чайрес – Даниэл да Силва Ласердо;

Хесус Агилар – Матеус Мендонка;

Кристиан Киньонес – Раони Барселос;

Мануэль Торрес – Крис Данкан;