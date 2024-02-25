Наимов в первом раунде нокаутировал Сильву на турнире UFC

В ночь на 25 февраля в Мехико проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов победил венесуэльца Эрика Сильву.
Бой завершился победой Наимова в первом раунде техничским нокаутом. Таким образом, Наимов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счеу два поражения.
в главном событии турнира экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено встретится с американцем Брэндоном Ройвалом.
Основной карт турнира UFC Fight Night 237:
Эрик Силва – Мухаммад Наимов;
Виктор Альтамирано – Фелипе Дос Сантос;
Роналдо Родригез – Денис Бондарь;
Клаудио Пуэльес – Фарес Зиам;
Эдгар Чайрес – Даниэл да Силва Ласердо;
Хесус Агилар – Матеус Мендонка;
Кристиан Киньонес – Раони Барселос;
Мануэль Торрес – Крис Данкан;