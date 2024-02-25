Сегодня, 25 февраля, в Мехико (столица Мексики) прошёл турнир UFC Fight Night 237. Главный бой турнира между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Морено и экс-претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Ройвалом завершился победой последнего.

Все результаты турнира UFC Fight Night 237

Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47).

Брайэн Ортега победил Яира Родригеса удушающим приёмом (раунд 3, 0.58).

Дэниел Зеллхубер победил Франсиско Прадо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Бой Рауля Росаса и Рикки Турсиоса отменён из-за плохого самочувствия Росаса.

Язмин Ауреги победила Сэм Хьюз единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Мануэль Торрес победил Криса Данкана удушающим приёмом (раунд 1, 1.46).

Раони Барселос победил Кристиана Киньонеса удушающим приёмом (раунд 3, 2.04).

Хесус Агилар победил Матеуса Мендонку раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Эдгар Чайрез победил Даниэла Ласерду удушающим приёмом (раунд 1, 4.59).

Фарес Зиам победил Клаудио Пуэльеса раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Роналдо Родригес победил Дениса Бондаря удушающим приёмом (раунд 2, 4.59).

Фелипе дос Сантос победил Виктора Альтамирано раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28).

Мухаммад Наимов победил Эрика Сильву техническим нокаутом (раунд 1, 0.44).