Опубликованы судейские записки боя Морено — Ройвал

Опубликованы судейские записки поединка между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Морено и экс-претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Ройвалом, состоявшегося сегодня, 25 февраля, в Мехико и возглавившего турнир UFC Fight Night 237.

Напомним, Брэндон Ройвал победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов (48-47, 49-46, 48-47). Американский боец выиграл второй, третий и четвёртый раунды на карточке одного судьи, а также первый, второй и четвёртый на карточке второго.

Фото: UFC

Брэндону Ройвалу 31 год. Он дебютировал в UFC 30 мая 2020 года. Перед поединком с Брэндоном Морено американский боец безуспешно боролся за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в противостоянии с Александром Пантожей на турнире UFC 296, который состоялся 16 декабря 2023 года.