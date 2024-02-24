UFC Fight Night 237: Морено и Родригес синхронно выбьют себе титульники? LIVE

❌ Яир Родригес: я бы никогда не дрался с Ортегой, потому что мы оба мексиканцы

Бывший временный чемпион UFC в полулёгком весе Яир Родригес заявил, что если бы он выбирал себе соперников, то он никогда бы не согласился драться с Брайаном Ортегой из-за того, что они оба мексиканцы.

«Если бы это зависело от меня, я бы никогда не дрался с ним, потому что мы оба мексиканцы. Я не просил боя с ним, но бой был устроен из-за того, чего мы смогли достигнуть. А потом, после того первого боя, я подумал: «Хорошо, давайте двигаться дальше». Но в этом спорте никогда не знаешь, что произойдёт, и вот мы снова здесь. Это странно, но мне просто нужно идти делать свою работу», — цитирует Родригеса портал MMAJunkie.