UFC Fight Night 237: Морено и Родригес синхронно выбьют себе титульники? LIVE

В ночь с 24 на 25 февраля в Мехико (Мексика) состоится турнир UFC Fight Night 237. Основные роли будут играть именно представители этой страны. В соглавном событии вечера сойдутся Яир Родригес и Брайан Ортега. Третий и четвёртый номер рейтинга полулёгкого дивизиона попытаются выбить себе титульный поединок с Илией Топурией. А в главном событии турнира сойдутся Брэндон Морено и Брэндон Ройвал. Скорее всего, победитель поединка также уже в следующем бою сможет сразиться за чемпионский пояс.
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👑 Яир Родригес: я бы с удовольствием надрал Топурии задницу
Бывший временный чемпион UFC в полулёгком весе Яир Родригес в жёсткой манере высказался в адрес нового чемпиона UFC, испано-грузинского бойца Илии Топурии.
«Я бы с удовольствием надрал Топурии задницу. Не хочу с ним драться, хочу убить его. В этом есть чертовски большая разница. Где бы я его ни увидел, я уничтожу его. К чёрту его, он мне не нравится», — цитирует Родригеса спортивный портал mma junkie.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 237
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 237 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Яир Родригес: я бы никогда не дрался с Ортегой, потому что мы оба мексиканцы
Бывший временный чемпион UFC в полулёгком весе Яир Родригес заявил, что если бы он выбирал себе соперников, то он никогда бы не согласился драться с Брайаном Ортегой из-за того, что они оба мексиканцы.
«Если бы это зависело от меня, я бы никогда не дрался с ним, потому что мы оба мексиканцы. Я не просил боя с ним, но бой был устроен из-за того, чего мы смогли достигнуть. А потом, после того первого боя, я подумал: «Хорошо, давайте двигаться дальше». Но в этом спорте никогда не знаешь, что произойдёт, и вот мы снова здесь. Это странно, но мне просто нужно идти делать свою работу», — цитирует Родригеса портал MMAJunkie.
Дата и время UFC Fight Night 237
Турнир UFC Fight Night 237 пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля в Мехико (Мексика). Предварительный кард турнира стартует в 03:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
🔮 Биспинг дал прогноз на бой Родригеса с Ортегой
Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка топовых полулегковесов UFC – Яира Родригеса и Брайана Ортеги.
«Ортега возвращается голодным и решительным, он настроен извлечь из карьеры максимум. Этому парню уже 33 года, так что для него наступает момент «сейчас или никогда». Что касается навыков в партере, то здесь я отдаю Брайну огромное преимущество. Он чёрный пояс по джиу-джитсу очень высокого уровня. В стойке ему нужно будет резать углы, сокращать дистанцию, чтобы Яир не мог использовать свои быстрые и мощные удары ногами и вертушки. Если Брайан сможет делать это, а также перевести Родригеса в партер, он выиграет этот бой», – сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Полный кард турнира UFC Fight Night 237
- Эрик Силва – Мухаммад Наимов;
- Виктор Альтамирано – Фелипе Дос Сантос;
- Роналдо Родригез – Денис Бондарь;
- Клаудио Пуэльес – Фарес Зиам;
- Эдгар Чайрес – Даниэл да Силва Ласердо;
- Хесус Агилар – Матеус Мендонка;
- Кристиан Киньонес – Раони Барселос;
- Мануэль Торрес – Крис Данкан;
- Ясмин Хауреги – Сэм Хьюз;
- Рауль Росас-младший – Рики Турсиос;
- Дэниел Зеллхубер – Франсиско Прадо;
- Яир Родригес – Брайан Ортега;
- Брэндон Морено – Брэндон Ройвал.