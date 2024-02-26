Гаджиев: в UFC Немков мог бы добежать до титульного боя

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российский боец Вадим Немков мог бы побороться за титул в UFC.

«Вадик – красавец, я его сегодня поздравил. Молодец. Моё мнение знаете – Вадику надо попробовать силы в UFC. Он один из крутейших бойцов России, один из крутых бойцов мира, безусловно, но и в UFC он мог бы добежать до титульного боя. Поэтому почему бы не стать человеком, который везде успел?» — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.

В августе 2020 года Немков сразился за титул Bellator с американцем Райаном Бейдером, досрочно остановив его во втором раунде, после чего провёл четыре защиты: против американцев Фила Дэвиса и Кори Андерсона, литовца Джулиуса Энгликаса и кубинца Йоэля Ромеро. В прошедшие выходные Немков оказался сильнее бразильца Бруно Каппелоццы.