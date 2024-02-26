Немков ответил на вопрос о возможном поединке с Нганну в 2024 году

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков дал комментарий по поводу возможного поединка с Фрэнсисом Нганну.

«Если взять по раскрученности, то, может, сейчас, когда я подрался в PFL, всё-таки я стал одним из тех тяжей, кто стал более-менее раскручен. Даже если зайти на страницу [в социальных сетях]… Плюс, мне кажется, я хорошо заявил о себе в полутяжёлом весе. Думаю, что мы все там на одном уровне: кто-то больше, кто-то меньше.

Верю ли я, что в 2024 году подерусь с Нганну? Если честно, не знаю даже», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.