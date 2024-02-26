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Евлоев отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым

Евлоев отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев отреагировал на желание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории испанца Илии Топурии сразиться с обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Конор, Ислам, Хабиб, Мейвезер, Али, Месси… С кем ты еще хочешь сразиться, кроме единственного непобежденного бойца в твоем дивизионе?», – написал Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Мовсара Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. Предыдущий раз российский боец выходил в октагон 21 января. Тогда в рамках турнира UFC 297 он провёл бой против Арнольда Аллена из Великобритании, одержав победу единогласным решением судей. Сейчас Евлоев занимает пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC.

Ранее Ислам Махачев отреагировал на провокацию со стороны Илии Топурии.

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