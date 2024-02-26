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«Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной». Махачев ответил Топурии

«Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной». Махачев ответил Топурии
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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев отреагировал на пост обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе испанца Илии Топурии.

Матадор в своих социальных сетях выложил фотографию из поединка Махачева против Адриану Мартинса, который нанёс единственное поражение российскому бойцу в 2015 году. «Мальчик тебя вырубает», — подписал пост Топурия.

«Ещё одна коротышка, которая болтает. Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной», – приводит ответ Махачева MMAUncensored.

Отметим, что в 2023 году Александр Волкановски, который на тот момент времени владел титулом UFC в полулёгкой весовой категории, дважды поднимался в лёгкий дивизион для боя с Исламом. В первом бою Махачев одолел Волкановски решением судей, а во втором – нокаутировал австралийца.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. На счету Топурии 15 побед в 15 боях.

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