Василевский поделился прогнозом на бой Джошуа — Нганну

Шестикратный чемпион мира по самбо Вячеслав Василевский высказался о предстоящем бое между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

Поединок состоится в ночь с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я верю, что Нганну может попасть. Джошуа уже падал. Он если пропускает сильные удары, теряется. Он падал от Руиса. Нганну может попасть. Думаю, что Джошуа не будет с ним размениваться. Шансы на стороне Эй Джея. Но за счёт своего сумасшедшего удара Нганну может победить. Если в бою ничего не произойдёт, Джошуа не зазевается, он не даст по себе так попасть», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.