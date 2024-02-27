Появилось видео со встречи Фёдора Емельяненко с Джоном Джонсом

Появилась видеозапись со встречи двух легендарных бойцов смешанных единоборств (ММА), россиянина Фёдора Емельяненко и американца Джона Джонса. Ею у себя в социальных сетях поделился брат Фёдора Александр.

Фёдор и Джон встречались в Саудовской Аравии во время турнира PFL vs Bellator: CHAMPS. В ходе беседы американец сказал Фёдору, что он и Александр его любимые бойцы.

Фёдор Емельяненко встретился с Джоном Джонсом:

Фёдор за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием россиянина был признан несостоявшимся.

В активе Джонса 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.