Александр Емельяненко обратился к чемпиону UFC Джону Джонсу

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил легендарного американского бойца, действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса за тёплые слова о себе. Ранее Джонс назвал Александра и его брата Фёдора своими любимыми бойцами.

«Джон Джонс, мне передали твой привет. Передаю тебе свой пламенный привет из России. Очень приятно, что наблюдаешь за мной», — написал Емельяненко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Джонс восстанавливается после тяжёлой травмы, которую он получил во время спарринга на тренировке. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с участием был признан несостоявшимся.