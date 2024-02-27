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Слащинин: Нганну продержится пару раундов в бою с Джошуа, а затем упадёт

Слащинин: Нганну продержится пару раундов в бою с Джошуа, а затем упадёт
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Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин поделился ожиданиями от поединка между экс-обладателем поясов WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC французом камерунского происхождения Фрэнсисом Нганну. Этот бой по правилам бокса состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

«На самом деле я не буду переоценивать уровень бокса Фрэнсиса Нганну из-за боя против Тайсона Фьюри. Я совершенно уверен, что Фьюри даже не готовился к их противостоянию. Поэтому бьющий мощный Энтони Джошуа нокаутирует Фрэнсиса Нганну. Без шансов для Франсиса. Но при этом считаю, что бой не будет быстрым, Фрэнсис Нганну продержится несколько раундов, после чего упадёт», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Фрэнсис Нганну последний раз встречался в поединке по правилам бокса с Тайсоном Фьюри 28 октября 2023 года в Саудовской Аравии. Поединок завершился победой раздельным решением судей в пользу Тайсона Фьюри.

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