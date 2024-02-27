Дэн Хукер дал совет Александру Волкановски

Новозеландский боец лёгкого дивизиона UFC Дэн Хукер посоветовал своему другу и бывшему чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски взять отдых от ММА.

«Что ему действительно нужно делать, так это вообще ни о чём не думать. Сможет ли он победить Илию Топурию? Конечно, он может. Сможет ли он победить Ислама Махачева? Мы это видели, вроде, конечно, может, но ни что не бывает вечным. Таков спорт: лучший боец ​​не всегда побеждает в поединке. Картина в дивизионе полностью изменится, и Волку нужно будет взять хороший отпуск, например, 8, 10, 12, я бы сказал, 10-12 месяцев перерыва, прежде чем мы увидим его снова в октагоне. Это то, что ему нужно сделать для себя», — сказал Хукер в интервью порталу Middle Easy.