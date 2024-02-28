Шара Буллет готов заменить Чимаева, если тот травмируется перед боем с Адесаньей

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о своей готовности заменить Хамзата Чимаева, в случае если тот получит травму перед возможным поединком с Исраэлем Адесаньей.

«Я бы хотел, чтобы бой Чимаева и Адесаньи состоялся. Потому что, если вдруг Чимаев травмируется, я смогу выйти на замену и дать людям то, чего они ждут от двух ударников. Думаю, такие искры мало кого оставят равнодушным», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Магомедов пока провёл только один бой в UFC. При этом за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда единогласным решением оказался сильнее бразильца Бруну Силвы.