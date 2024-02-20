Готовился к дебюту 12 лет, а теперь выписывает яркие нокауты. Брат Шары феерит на родине

В 2023 году в UFC дебютировал Шарабутдин Магомедов – российский боец триумфально ворвался в лучшую лигу на планете. А на родине продолжает выступать его брат – Умар. 9 марта в Москве состоится очередной турнир MMA Серия – 77. В его рамках Магомедов проведёт свой третий профессиональный поединок. В соперниках – опытный бразилец Сантос Магно (14-6). Непобеждённый россиянин попытается в очередной раз быстро финишировать оппонента.

Дебютировал Умар на турнире MMA Серия – 69, который прошёл в июне 2023 года. Магомедов финишировал Жахонгира Хамроева уже в первом раунде. А затем рассказал любопытную подробность своего дебюта в смешанных единоборствах: «Я 12 лет готовился к этому бою. Что будет дальше, не знаю. Сам себя боюсь. Я сейчас загорелся. Не знаю, насколько долгим будет этот огонь».

Умар в свои 33 года после эффектного дебюта действительно решил не останавливаться. Он выступил в январе на турнире «Наше дело». И во втором раунде боец нокаутировал Шукрулло Хамидова. Пока брат Шары уверенно расправляется с соперниками, не испытывая особого сопротивления. Он также отличается мощнейшей ударной техникой, прекрасно работает и руками, и ногами. А главное, несмотря на возраст, Магомедов очень часто появляется в октагоне. Предстоящий поединок станет для него третьим за год.

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Любопытно, что коронным ударом брата Буллета является атака локтем. В первом поединке в лиге MMA Серия он достал соперника всего восемь раз. И семь из них – именно локтем. Кроме того, чаще всего Умар атакует в голову – туда летит 75% ударов. А сам Магомедов практически не пропускает, что может сыграть с ним злую шутку. Пока соперники не смогли составить 33-летнему бойцу достойную оппозицию. Но теперь на пути встал опытный бразилец.

От предстоящего поединка совершенно точно стоит ждать ожесточённой зарубы. А всё потому, что Умар вообще не любит переводить дело в партер, старается решать все вопросы в стойке. А среднее время на канвасе за раунд у Магно… две секунды. Поэтому сложно ждать, что эта тенденция не повторится. Стоит отметить, что проблемы с борьбой – семейная особенность Магомедовых. Шара практически весь дебютный поединок в UFC провёл под соперником. Но своими фантастическими локтями всё-таки добыл победу.

Конечно, ждать Умара в заокеанских промоушенах довольно тяжело, поскольку он слишком поздно дебютировал в смешанных единоборствах. Но если боец продолжит выступать с такой же частотой, постоянно нокаутируя соперников, на него вполне могут обратить внимание. Было бы очень любопытно посмотреть на то, как братская династия Магомедовых разрывает UFC. А пока Умар практически идеально ворвался в MMA Серию и останавливаться на достигнутом не собирается.