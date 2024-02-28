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Дана Уайт: Чимаев — природный фрик и невероятный талант

Дана Уайт: Чимаев — природный фрик и невероятный талант
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу непобеждённого арабо-чеченского бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева, выступающего в средней весовой категории.

«Чимаев взялся из ниоткуда. Он просто дерётся и уничтожает своих соперников. Кто-то говорит, что у него нет выносливости, но этот парень побил Камару Усмана, одного из величайших бойцов в истории. Чимаев — природный фрик. Невероятный талант», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

Ранее по поводу Чимаева высказался бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста.

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