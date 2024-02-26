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Пауло Коста: Чимаеву нужно перестать бегать, у него нет смелости

Пауло Коста: Чимаеву нужно перестать бегать, у него нет смелости
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста высказался по поводу непобеждённого арабо-чеченского бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева.

«Хамзату нужно перестать бегать. Долгое время этот парень просто избегал этого боя, у него нет смелости.

Ему нужны лёгкие бои, он не хочет драться с такими парнями, как я и Уиттакер. Он хочет драться с парнями, у которых нет ни борьбы, ни джиу-джитсу, ни грэпплинга», — приводит слова Косты Championship Rounds.

Пауло Коста в последнем поединке уступил Роберту Уиттакеру.

Напомним, профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

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