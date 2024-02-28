Дмитрий Кудряшов: Нганну сейчас «уснёт» в бою с Джошуа

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался по поводу предстоящего поединка Фрэнсиса Нганну с Энтони Джошуа.

«Нганну сейчас «уснёт» с Джошуа. Я не могу быть уверенным, но мне кажется, что Джошуа будет не таким лёгким, каким был Тайсон Фьюри.

Меня не впечатлило выступление Нганну. Я понимаю, что Джошуа выйдет с другим настроем и Нганну придётся несладко. Мне кажется, что, будучи напуганным боем Нганну с Фьюри, Джошуа просто выйдет и забьёт Нганну. Нганну некуда будет деваться, нельзя будет уйти в ноги или в партер, и придётся принимать всё это на себя», — приводит слова Джошуа «Матч ТВ».

Поединок состоится 8 марта 2024 года в Саудовской Аравии.

Напомним, Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе в поединке с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Бой прошёл все 12 раундов. Победу раздельным решением судей одержал Тайсон Фьюри.