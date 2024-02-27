Появился проморолик к поединку Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну

В преддверии боя бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа был снят проморолик, рекламирующий их поединок.

Их поединок состоится 8 марта 2024 года в Саудовской Аравии.

Напомним, Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе в поединке с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Бой прошёл все 12 раундов. Победу раздельным решением судей одержал Тайсон Фьюри.

Энтони Джошуа имеет в своём активе 27 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и три поражения. Также он является золотым медалистом летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по боксу в тяжёлом весе. Свой последний бой Джошуа провёл против шведского боксёра Отто Валлина, который отказался от продолжения боя в после пятого раунда.