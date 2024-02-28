Тренер Волкановски выступил за организацию реванша с Топурией

Юджин Бэйрман, тренер бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски, считает, что его подопечный заслуживает немедленного реванша с грузином Илией Топурией.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 298 и завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Я не могу всё раскрывать, но, очевидно, Алекс заслуживает реванша. Он делал всё необходимое в статусе чемпиона: представлял себя, свою семью, команду и прежде всего компанию. Он долго был чемпионом, провёл много защит, выступал с травмами и дрался на коротком уведомлении. Он сделал всё, чтобы получить реванш.

Что же касается симптомов [спада], то нет никаких симптомов. Причина не в последнем нокауте [от Махачева]. Когда дело доходит до нокаута, существует очень много переменных», — сказал Бэйрман в интервью YouTube-каналу Combat TV.