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Диллашоу назвал ошибку Волкановски, приведшую к нокауту в бою с Топурией

Диллашоу назвал ошибку Волкановски, приведшую к нокауту в бою с Топурией
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Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал результат поединка за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Каждый раз, когда Топурия сближался, Волкановски отступал и отклонялся назад. Как только я это увидел, то подумал: «Чёрт, его поймают». Он дрался испуганно. Это беспокоила мощь. Я большой поклонник Волкановски и хотел, чтобы он победил. Но он уклонялся от всего.

Это был лишь вопрос времени, когда его поймают. Топурия очень уверен в своём боксе, у него великолепные комбо», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON PODCAST.

Ранее Дана Уайт ответил, состоится ли немедленный реванш Топурии и Волкановски.

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