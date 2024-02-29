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Усман Нурмагомедов обратился к чемпиону UFC Илие Топурии

Усман Нурмагомедов обратился к чемпиону UFC Илие Топурии
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, обратился к чемпиону UFC в полулёгкой весовой категории, испанскому спортсмену грузинского происхождения Илие Топурии.

«На каждого матадора найдётся бык. Умару не обязательно подниматься в весе. У него есть братишка, который порвёт твой зад», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC, победив австралийского бойца Александра Волкановски на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Илия нокаутировал оппонента во втором раунде.

Ранее популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов сказал, что Топурия в своём следующем поединке должен встретиться с россиянином Мовсаром Евлоевым.

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