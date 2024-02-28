Умар Нурмагомедов назвал бойца UFC, с которым должен подраться Илия Топурия

Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов считает, что в следующем поединке Илия Топурия должен встретиться с Мовсаром Евлоевым.

«Зачем Топурии нужен Ислам? Там же есть Мовсар, который идёт на победной серии и тоже непобеждённый боец. Это был бы хороший бой. Конечно, я бы болел за своего брата Мовсара, но сказать, что он гарантированно пройдёт Топурию, я не могу. Два амбициозных бойца, два камня. У Топурии тяжёлый удар, но Мовсар хорошо борется, а после борьбы ударка слабеет. Хотелось бы увидеть этот бой», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.