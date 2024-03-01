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Малыхин: в этом году Чимаеву 100% дадут чемпионский бой

Малыхин: в этом году Чимаеву 100% дадут чемпионский бой
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Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин поделился мнением о непобеждённым бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, выразив уверенность, что в этом году он получит титульный поединок.

«В бою и на тренировке с Чимаевым лучше не попадаться. Это уже совершенно другой человек, другой зверь. У него хорошие бои, побеждает топов. Выигрывает тех, кто был первым номером pound-for-pound, и людям то не так, то не сяк. Человек уверенно выиграл, а все начинают искать минусы.

Давайте искать плюсы, у Хамзата куча плюсов. Это парень чемпионского уровня. Я думаю, скоро он всё докажет. Долго ждать не будем. Думаю, в этом году ему 100% дадут чемпионский бой», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.

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