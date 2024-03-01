Генри Сехудо объяснил, почему Дастин Порье может не попасть в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о том, что экс-претендент на титул UFC в лёгком дивизионе Дастин Порье может не попасть в Зал славы UFC.

«Дастина, кажется, нельзя не вносить в Зал славы UFC. Но если подумать… Его сабмитили, а также нокаутировали несколько раз. Да, Дастин стал частью настоящих войн, но его побеждали досрочно. Поэтому я задумываюсь – войдёт ли он в Зал славы? Однако, если это случится, я буду рад за него», – сказал Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Напомним, профессиональный рекорд Дастина Порье в смешанных единоборствах составляет 29-8. Он является бывшим временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Свой следующий поединок американский боец проведёт 9 марта текущего года на турнире UFC 299, который состоится в Майами (США). Соперником Бриллианта станет представитель Франции Бенуа Сен-Дени.

Ранее Генри Сехудо рассказал, с кем он собирается провести свой следующий поединок.