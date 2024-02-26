Генри Сехудо: я жду контракт и хочу прикончить Брэндона Морено

Бывший двукратный чемпион UFC Генри Сехудо вызвал на бой мексиканца Брэндона Морено.

«Дана Уайт, в UFC есть два бывших чемпиона, которые могут устроить один из величайших боёв. Я жду контракт и хочу прикончить Морено.

Пришло время уладить это раз и навсегда, Брэндон. Мы в долгу друг перед другом, но, что самое важное, мы в долгу перед фанатами.

Ты настоящий мексиканец? Встретимся в сентябре на UFC 306. В День независимости Мексики», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В профессиональной карьере Генри Сехудо 16 побед и четыре поражения в ММА. В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 17 на 18 февраля, американец уступил в поединке с Мерабом Двалишвили.

Брэндон Морено в минувшие выходные уступил в поединке с Брэндоном Ройвалом.