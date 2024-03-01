Джон Аник выбрал следующего соперника для Мовсара Евлоева

Комментатор UFC Джон Аник хотел бы увидеть претендентский бой в полулегкой весовой категории UFC между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Брайаном Ортегой.

«Возможно, следующим претендентом на титул будет Брайан Ортега. Но я бы хотел увидеть, как Брайан Ортега сразится с Мовсаром Евлоевым. Думаю, что это бой, который мог бы состоять из пяти раундов, стал бы претендентским.

Но не исключено, что на основании победы над Яиром Родригесом Брайан Ортега обеспечил себе бой с Илией Топурией за титул чемпиона UFC в полулегком весе», – приводит слова Аника MMA Fighting.

Напомним, на прошлой неделе Брайан Ортега сабмишеном в третьем раунде победил Яира Родригеса в рамках турнира UFC Fight Night 237. Мовсар Евлоев в январе на UFC 298 судейским решением одолел Арнольда Аллена.