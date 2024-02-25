Ортега заявил о готовности сразиться с Топурией в Испании

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Волкановски был великим чемпионом. Тот факт, что сейчас люди списывают его со счетов, является неуважением к его достижениям. Если Алекс решит, что не хочет драться и возьмёт паузу, то я с радостью поеду в Испанию», − сказал Ортега на пресс-конференции.

Напомним, Топурия завоевал титул в феврале, на UFC 298 нокаутировав австралийца Алекса Волкановски во втором раунде. Ортега в своём последнем бою на UFC Fight Night 237 досрочно остановил в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.

Ранее непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заявил о желании сразиться с Ортегой.