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Ортега заявил о готовности сразиться с Топурией в Испании

Ортега заявил о готовности сразиться с Топурией в Испании
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Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Волкановски был великим чемпионом. Тот факт, что сейчас люди списывают его со счетов, является неуважением к его достижениям. Если Алекс решит, что не хочет драться и возьмёт паузу, то я с радостью поеду в Испанию», − сказал Ортега на пресс-конференции.

Напомним, Топурия завоевал титул в феврале, на UFC 298 нокаутировав австралийца Алекса Волкановски во втором раунде. Ортега в своём последнем бою на UFC Fight Night 237 досрочно остановил в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.

Ранее непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заявил о желании сразиться с Ортегой.

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