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Чемпион UFC Пантожа: Мокаев — ненастоящий русский

Чемпион UFC Пантожа: Мокаев — ненастоящий русский
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Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа высказался о непобеждённом британце Мухаммаде Мокаеве, который имеет дагестанские корни.

«Все карты на руках были у Морено, но он уступил Ройвалу. Теперь все карты на руках Мокаева. Этот парень талантлив, он очень быстро учится. Он вырос в Лондоне, то есть он ненастоящий русский. Но он всё равно представитель именно этой культуры», – приводит слова Пантожи MMA Fighting.

Ранее Пантожа сообщил о том, что хотел бы провести следующий бой на турнире UFC 301, который 4 мая пройдёт на его родине в Бразилии. Также чемпион UFC дал понять, что он открыт к бою с Мухаммадом Мокаевым на предстоящем ивенте. Однако Пантожа дал понять, что подерётся с британцем дагестанского происхождения при условии, что тот на предстоящих выходных сумеет разобраться с Алексом Пересом.

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