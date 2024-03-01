Пантожа готов принять бой с Мокаевым на турнире UFC 301

Действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа высказался о возможном поединке с британским бойцом Мухаммадом Мокаевым. Бразильский спортсмен дал понять, что он открыт к бою с непобеждённым проспектом на турнире UFC 301 в мае.

«Времени [после боя с Пересом] у него будет достаточно, хотя веса он гоняет достаточно. Я знаю, что он большой парень для нашего дивизиона. Думаю, бой с ним имеет смысл, если он выиграет свой бой», – приводит слова Пантожи Sportskeeda.

Отметим, что Мокаев свой следующий поединок проведёт в ночь на 3 марта в Лас-Вегасе (США). Он выступит на турнире UFC Fight Night 238. Соперником Мухаммада станет Алекс Перес.

Напомним, турнир UFC 301 состоится 4 мая текущего года. Он пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ранее Пантожа признался, что хочет выступить на предстоящем ивенте.