Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Розенстрайк и Газиев успешно сделали вес

Розенстрайк и Газиев успешно сделали вес
Комментарии

Суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк и представитель Бахрейна Шамиль Газиев успешно сделали вес в преддверии поединка, который возглавит турнир UFC Fight Night 238.

Жаирзиньо Розенстрайк показал на весах 116,57 килограмм.

Шамиль Газиев показал на весах 118,38 килограмм.

Напомним, что изначально их поединок должен был стать главным событием турнира UFC в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Однако в виду технических сложностей турнир было решено провести в Лас-Вегасе, на UFC Apex.

Шамиль Газиев является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 12 побед. Жаирзиньо Розенстрайк одержал 13 побед и потерпел 5 поражений. На его счету победы над такими бойцами, как Алистар Оверим, Джуниор Дос Сантос и Андрей Орловский.

Материалы по теме
В команде Волкова не исключили поединок с Павловичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android