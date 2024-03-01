Розенстрайк и Газиев успешно сделали вес

Суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк и представитель Бахрейна Шамиль Газиев успешно сделали вес в преддверии поединка, который возглавит турнир UFC Fight Night 238.

Жаирзиньо Розенстрайк показал на весах 116,57 килограмм.

Шамиль Газиев показал на весах 118,38 килограмм.

Напомним, что изначально их поединок должен был стать главным событием турнира UFC в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Однако в виду технических сложностей турнир было решено провести в Лас-Вегасе, на UFC Apex.

Шамиль Газиев является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 12 побед. Жаирзиньо Розенстрайк одержал 13 побед и потерпел 5 поражений. На его счету победы над такими бойцами, как Алистар Оверим, Джуниор Дос Сантос и Андрей Орловский.