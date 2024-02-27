В команде Волкова не исключили поединок с Павловичем

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, высказался по поводу его возможного поединка с соотечественником, Сергеем Павловичем.

«Я уже смотрю на всех бойцов тяжёлого веса UFC как на потенциальных соперников. Как бы нам ни хотелось не видеть в этом качестве Серёгу Павловича, Шамиля Газиева или Серегу Спивака… Ситуация такая, что рано или поздно встреча может случиться. Конечно, [было бы] неплохо, если бы наши бойцы подрались за титул, но всё может быть. Сейчас мы находимся в ожидании. Может, после предстоящего турнира поступит предложение», — приводит слова Кияшко Metaratings.

Александр Волков в последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), встречался с местным бойцом Таем Туивасой. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом. Рекорд Волкова — 37-10.