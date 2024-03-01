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Иван Емельяненко победил Али Хейбати

Иван Емельяненко победил Али Хейбати
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Российский боец смешанных единоборств, младший брат Фёдора и Александра Емельяненко, Иван, одержал победу единогласным решением судей над представителем Ирана Али Хейбати. Их поединок стал со-главным событием на турнире лиги Ural FC 6.

Для Ивана победа над Хейбати стала второй подряд. Поединок был организован по правилам бокса в ММА перчатках. Бой продлился все три раунда.

Напомним, что последний раз Иван Емельяненко встречался с Юрием Рябым на турнире лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в октябре 2023 года. Тогда победу одержал Иван, победив раздельным решением судей.

Али Хейбати имеет в своём рекорде 5 побед и 4 поражения. В последнем поединке он уступил единогласным решением судей, проиграв Мухаммеду Калмыкову.

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