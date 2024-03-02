Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов высказался о встрече со Стефеном Карри

Хабиб Нурмагомедов высказался о встрече со Стефеном Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 марта, в Торонто состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 120:105. На игре побывал бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов, он встретился со звездой «Голден Стэйт» Стефеном Карри.

Фото: Соц. сети Хабиба

«С легендарным Карри в Торонто», — подписал Хабиб публикацию в соцсетях.

Самым результативным игроком матча стал именно разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Напомним, свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года на турнире UFC 254. Его бой с Джастином Гэтжи стал главным событием турнира. Поединок завершился досрочной победой Хабиба Нурмагомедова во втором раунде. После оглашения результата Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.

Материалы по теме
«На каждого матадора найдётся бык». Звёздный брат Хабиба готов ворваться в UFC
«На каждого матадора найдётся бык». Звёздный брат Хабиба готов ворваться в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android