«На каждого матадора найдётся бык». Звёздный брат Хабиба готов ворваться в UFC

Яркий взлёт Илии Топурии после сверхуверенной победы над бывшим королём полулёгкого веса Александром Волкановски быстро раскрутил нового чемпиона. Испанский грузин успел презентовать пояс «Сантьяго Бернабеу», раздать пачку интервью самым разным СМИ, а попутно Илия упоминал самых разных бойцов и далеко не всегда в позитивном ключе.

Полулёгкий вес он назвал бездарным, так как в нём много «липовых» претендентов, Мовсару Евлоеву предложил финишировать своего отца, заявил, что лучше Махачева во всём и что 100% смог бы выиграть у Хабиба Нурмагомедова.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Логично, что разговоры Топурии дошли и до клана Нурмагомедовых. Умар, например, заявил, что Илии не стоит думать о Махачеве: «Я бы не сказал, что у него есть шансы против Ислама. Я его видел – он маленький будет в лёгком весе. Он почти моего роста, может, чуть выше, и я вообще никаких шансов у него с Исламом и Хабибом не вижу. Просто человек умеет себя пиарить».

А потом Нурмагомедов высказался даже более жёстко: «Илия Топурия явно забывает о том, что его никто не знал ещё год назад, а теперь вызывает Хабиба, Ислама, Конора. Дайте мне этого говорливого, и я покажу, как он будет стучать об канвас».

Топурия и раньше любил влезать в перепалки, так что и тут себе в этом удовольствии не отказал: «Не советую этому мальчику подниматься в весе. Он не дойдёт даже до топ-5. И вообще я сомневаюсь, что он сможет выйти против дебютанта на этих выходных. Слишком травматичный и нестабильный боец».

И пока Умар был занят приготовлениями к поединку с Бекзатом Алмаханом в эти выходные, в спор влез его младший брат Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator в лёгком весе: «На каждого матадора найдётся бык. Умару необязательно подниматься в весе. У него есть братишка, который порвёт твой зад».

И это на самом деле очень интересный вызов. У Усмана пока есть контракт с Bellator, недавно у него возникли проблемы с антидопинговым агентством, но это всё ещё одна из главных звёзд за пределами UFC. Многие ожидают, что Нурмагомедов придёт на смену Исламу Махачеву, и это может случиться в ближайшие пару лет. Так что если Топурия сохранит за собой титул, то это будет очень интригующий поединок.

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Усман, в отличие от других Нурмагомедовых, придёт в UFC уже с приличными регалиями, и его дорога к титулу получится более простой. Плюс ко всему Усман – боец нового поколения, с более совершенной ударной техникой, но с тем же удушающим контролем.

Единственная проблема в том, что сейчас, после всех разговоров о допинге, Усману есть что доказывать на своей территории. К тому же объединение Bellator и PFL сулит и деньги, и повышение медийного статуса Нурмагомедова-младшего. Усман должен отбиться с главным претендентом Александром Шаблием, а потом было бы неплохо ворваться в Гран-при PFL. В прошлом году чемпионом в лёгком весе стал Оливье Обен-Мерсье, который в UFC себя показывал средним бойцом.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Усман с его навыками на бумаге может запросто выиграть турнир и повысить свои акции перед скорым переходом в UFC. А там вполне можно пойти по пути Майкла Чендлера и сразу получить претендентский поединок. Кроме того, антропометрия Нурмагомедова, как кажется, позволяет ему спуститься и в полулёгкий вес, а там бой с Топурией станет намного ближе. Сам Илия точно будет не против такого громкого поединка.

Ну а династия Нурмагомедовых в UFC должна продолжать своё дело.