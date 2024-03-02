Бывший соперник Фергюсона: Тони нужно задуматься, что будет с ним после ухода из спорта

Экс-боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Джош Томпсон высказался о бывшем сопернике и соотечественнике Тони Фергюсоне, идущем на серии из семи поражений и не желающим завершать карьеру.

«Ему не с кем драться. UFC платит ему достойные деньги, да, это не сумма, которая сделает богатым, но это достойные деньги, и ему нужно задуматься об уроне, который он получает в боях.

Не нужно думать только о себе. Он должен задуматься о том, что с ним будет. Сможет ли он играть в мяч со своими детьми? Сможет ли он научить их борьбе?» — сказал Томпсон в подкасте Weighing In.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC 296, Фергюсон уступил единогласным решением британцу Пэдди Пимблетту.