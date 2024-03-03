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Газиев проиграл Розенстрайку в главном бою турнира UFC

Газиев проиграл Розенстрайку в главном бою турнира UFC
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В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. В главном поединке турнира россиянин Шамиль Газиев встретился с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Жаирзиньо Розенстрайк (W) - Шамиль Газиев
03 марта 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Жаирзиньо Розенстрайк
Окончено
TKO
Шамиль Газиев

Бой продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка. Газиев не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.

Таким образом, Газиев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 15 побед. Розенстрайк, в свою очередь, одержал 14-ю победу в MMA. Также на его счету пять поражений.

Напомним, ранее в рамках основного карда россиянин Умар Нурмагомедов победил Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением. Также представитель Англии Мухаммад Мокаев одержал победу над американцем Алексом Пересом.

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