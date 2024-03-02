UFC Fight Night 238: брат Хабиба возвращается после травмы, Газиев в шаге от топ-15. LIVE

В ночь на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 238. Главным событием вечера станет поединок бой представителей тяжёлого дивизиона Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева, который лишь второй раз выступит под эгидой UFC.
На этом же турнире ожидается поединок рейтинговых бойцов наилегчайшего веса Мухаммада Мокаева и Алекса Переса.
Также в рамках главного карда состоится возвращение в октагон непобеждённого россиянина Умара Нурмагомедова. Его соперником станет дебютант UFC Бекзат Алмахан.
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🫡Алмахан объяснил, почему принял поединок с Умаром Нурмагомедовым
«Мы готовы, поэтому и приняли этот бой. Покажем всё в этом поединке. Было ли такое, что думал, принимать бой с Умаром или нет? Нет, такого даже не было. Сразу согласился. Пришла аудиозапись, и я сразу же согласился на бой. 3-4 года назад я говорил, что если в будущем мне предложат контракт с UFС, то подерусь с любым соперником. Спустя время так и вышло. Умар — топовый соперник, один из лучших.
Если выиграю у Умара, то буду готов драться с любым соперником из топ-10 легчайшего веса. Умар — знаменитый, сильный соперник. Часто оппоненты убегают от него», – сказал боец в интервью Youtube-каналу OCTAGON TV.
😕В августе Нурмагомедов должен был биться с Сэндхагеном, а теперь в соперниках дебютант
Прошлый год получился для Умара противоречивым. Была уверенная победа над Раони Барселосом и отличный шанс пробиться в топ-5, так как был назначен бой с Кори Сэндхагеном. Однако Нурмагомедов получил травму и выбыл. А теперь, чтобы вернуться, придётся протестировать опасного новичка-финишёра.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 238
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽У Газиева всего один бой в UFC и он уже возглавляет турнир
В конце прошлого года перспективный тяж из школы Абдулманапа Нурмагомедова ворвался в промоушен, уничтожив Мартина Будая. И теперь Газиев получает не только главное событие турнира, но и шанс попасть в топ-15, а то и топ-10 тяжеловесов UFC.
Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 238
Турнир UFC Fight Night 238 состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» в ночь со 2 на 3 марта. Предварительный кард стартует в 21:30 по московскому времени, основной – в 00:00 мск.
🇸🇦 Изначально турнир должен был пройти в Саудовской Аравии
На эту дату назначали первый турнир UFC в Саудовской Аравии. Однако, по слухам, шейхам не очень нравился собранный кард и в итоге ивент перенесли в Лас-Вегас, а турнир в Саудовской Аравии пройдёт в июне.
Полный кард турнира UFC Fight Night 238
Основной кард:
Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев;
Витор Петрино — Тайсон Педро;
Алекс Перес — Мухаммад Мокаев;
Мэтт Шнелл — Стив Эрцег;
Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан.
Предварительный кард:
Эрик Андерс — Джейми Пикетт;
Винисиус Оливейра — Бенардо Сопай;
Джавид Башарат — Айеманн Захаби;
Лерой Данкан — Клаудио Рибейро;
Людовит Клайн — Эй Джей Каннингем;
Лоик Раджабов — Абдул-Карим Аль-Сельвади.