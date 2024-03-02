А бой Мухаммада Мокаева может сделать его претендентом на титул.

UFC Fight Night 238: брат Хабиба возвращается после травмы, Газиев в шаге от топ-15. LIVE

В ночь на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 238. Главным событием вечера станет поединок бой представителей тяжёлого дивизиона Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева, который лишь второй раз выступит под эгидой UFC.

На этом же турнире ожидается поединок рейтинговых бойцов наилегчайшего веса Мухаммада Мокаева и Алекса Переса.

Также в рамках главного карда состоится возвращение в октагон непобеждённого россиянина Умара Нурмагомедова. Его соперником станет дебютант UFC Бекзат Алмахан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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