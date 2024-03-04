Фьюри рассказал подробности восстановления от злополучного рассечения перед боем с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал о своём восстановлении после рассечения.

«Рассечение уже зажило. На самом деле, чтобы рассечение зажило, нужно около восьми недель. У меня было 15 недель от рассечения до дня боя.

Так что у нас было достаточно времени, я не волнуюсь о рассечении. Если оно откроется в бою – чёрт с ним. Я получал много рассечений. Это же бой», — приводит слова Фьюри The Stomping Ground.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

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