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Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП

Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП
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В ДТП в Марий Эл погиб двукратный победитель чемпионата мира по тайскому боксу Никита Чернов. Об этом сообщил тренер йошкар-олинского клуба тайского бокса «Красная машина» Андрей Собко.

«Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Вечная память, Боец», — рассказал Собко.

По данным Госавтоинспекции Марий Эл, утром 2 марта на 26-м километре автодороги «Вятка» Звениговского района водитель «КАМАЗа» на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Вольво», в котором и находился спортсмен, после чего произошло столкновение.

Прощание с Никитой Черновым состоится 4 марта в Йошкар-Оле, а 5 марта — в Красных Баках, в родительском доме.

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