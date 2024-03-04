Глава RCC: вся Россия болеет за Петра Яна и хочет забыть этап с его поражениями

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко поделился ожиданиями от возвращения российского бойца Петра Яна в UFC.

«Хочу, чтобы Пётр вернулся красиво и доказал, что он лучший атлет. Мы готовы его поддержать. Всё в его силах. Да, у него непростой оппонент, но других на этом уровне не будет. Это его стихия. У него есть все шансы победить. Мы виделись в Таиланде, его настрой, конечно, потрясающий. Очень серьёзный. Вся Россия болеет за него и хочется забыть этот этап из прошлого с поражениями и вернуться в победное направление», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Ян и представитель Китая Сонг Ядонг сразятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 299. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 10 марта мск.