Александр Волкановски поделился прогнозом на бой Яна и Ядонга на UFC 299

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и Сонгом Ядонгом, представляющим Китай. Он пройдёт в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299. По словам Волкановски, он склоняется к победе россиянина.

«Это будет весёлый бой. Знаете, мне нравится Пётр Ян и я знаю, на что он способен. Стилистически Ядонг выглядит для него неплохим соперником, хоть Сонг действительно хорош. Думаю, он представляет большую угрозу для многих парней в дивизионе. Однако я просто чувствую, что стилистически это не такой уж плохой бой для Петра Яна. Его защитный прессинг и оборонительный бокс помогут ему в поединке с таким мощным соперником, как Сонг Ядонг.

Мне кажется, что этот бой, который состоится после нескольких поражений Петра, вернёт его обратно в борьбу за титул или, по крайней мере, в высший эшелон», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.