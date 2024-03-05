«Убить не убил бы, но до потери сознания удушил бы». Хабиб – о бое с Конором

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой громкий бой с ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что если бы не вмешательство рефери Херба Дина, он вполне мог бы задушить соперника до потери сознания.

«Конечно, это [болевой на челюсть] — не насмерть. Думаю, убить бы я его не убил, но до потери сознания – это точно», — заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором прошёл 6 октября 2018 года, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках UFC 229. Хабиб одержал в этом бою победу удушающим приёмом в четвёртом раунде. Доходы от поединка россиянина с ирландцем составили $ 86,4 млн, что до сих пор остаётся рекордом.