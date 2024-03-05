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Илия Топурия теперь испанец. Правительство выдало ему гражданство

Илия Топурия теперь испанец. Правительство выдало ему гражданство
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Чемпион мира UFC в полулёгком весе Илия Топурия получил испанское гражданство и теперь будет выступать под флагом этой пиренейской страны. Об этом сообщает издание Marca.

О том, что Топурия уже получил испанское гражданство, сообщила на пресс-конференции министр образования, профессиональной подготовки и спорта и представитель правительства Пилар Алегрия. Боец подал прошение о гражданстве на основании того, что он прожил в Испании 15 лет. Вскоре после личной встречи с премьер-министром Педро Санчесом его прошение было удовлетворено.

В боях и пресс-ивентах Илия Топурия (15-0-0) постоянно акцентировал, что он – представитель двух стран – Грузии, где его родина, и Испании, где его дом.

«Кабинет министров одобрил предоставление гражданства Илие Топурии. Все знают, что он всемирно известный боец смешанных единоборств, тренируется в нашей стране с 2012 года и является примером для других», — приводит заявление министра Marca.

В феврале Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе,.

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