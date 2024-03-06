Бенуа Сен-Дени поделился эмоциями в преддверии боя с Дастином Порье

Французский боец лёгкого дивизиона UFC Бенуа Сен-Дени поделился эмоциями в преддверии поединка с ветераном смешанных единоборств американцем Дастином Порье.

«Я был действительно счастлив (когда предложили поединок с Порье. — Прим. «‎Чемпионата»‎). Он крутой парень, в целом в нашем дивизионе много крутых бойцов, особенно в топовой пятёрке. Многих удивляет, что мы проведём поединок. Но я думаю, что наш вес является одним из немногих, где действительно невероятно встретиться с соперником из топ-5 рейтинга после пяти финишей подряд. Я очень счастлив, что получил этот бой.

Конечно, у меня всегда есть план на поединок. Однако можно планировать сколько угодно, но, когда тебя начинают бить по лицу, в этот момент ты не знаешь, сработает ли твой план или нет»‎, — приводит слова Сен-Дени портал Daily Mail.