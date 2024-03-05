Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени: когда поединок, где смотреть прямой эфир

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени: когда поединок, где смотреть прямой эфир
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами пройдёт турнир UFC 299, в соглавном бою которого сразятся представитель США Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени, представляющий Францию.

Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия: как соглавное противостояние, так и другие важные события турнира. Кроме того, трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард начнётся в 2:00 по московскому времени, основной – примерно в 6:00 мск.

В последнем поединке Порье встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой проходил в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 и завершился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Сен-Дени в последнем бою нокаутом в первом раунде победил американца Мэтта Фреволу.

Материалы по теме
UFC 299: возвращение Петра Яна в титульную гонку и первая защита пояса О’Мэлли. LIVE
Live
UFC 299: возвращение Петра Яна в титульную гонку и первая защита пояса О’Мэлли. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android